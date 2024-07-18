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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.07.2024
Затопленные улицы и машины, поваленные деревья и 10-балльные пробки - последствия непогоды в Минске 18 июля
Президент заслушал доклад губернатора Гомельской области об устранении последствий урагана
Президент провел встречу с судьями Конституционного Суда
Лукашенко: Мы ООН поддерживали и будем поддерживать
Муравейко: Отношения Беларуси и Китая носят стратегический характер "железной дружбы"
Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй срок
Эстония запретила въезд транспортным средствам с белорусскими номерами
Эксперты: Беларусь поддерживает параметры дружеского добрососедства, открывая свои двери для жителей Европы
Социологи отмечают рост доверия аудитории к государственным СМИ
Правительственная делегация из Беларуси проведет переговоры в столице Никарагуа - Манагуа
Белорусы гордятся достижениями родной страны
Дворец Независимости открыл свои двери для работников налоговых органов
В Беларуси началась подготовка детей к школе. Какие семьи получат матпомощь?
Генпрокуратура усилила контроль в АПК в период уборочной кампании
Уборочная-2024: белорусские аграрии перешагнули 2-миллионный рубеж с учетом рапса
В Латвии уничтожили очередной советский памятник
Представители дипмиссий посетили киностудию "Беларусьфильм"
Максим Рыженков вручил Марине Василевской медаль "Сто лет дипломатической службе Республики Беларусь"
115 лет со дня рождения дипломата и государственного деятеля Андрея Громыко
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