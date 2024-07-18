Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.07.2024

Затопленные улицы и машины, поваленные деревья и 10-балльные пробки - последствия непогоды в Минске 18 июля

Президент заслушал доклад губернатора Гомельской области об устранении последствий урагана

Президент провел встречу с судьями Конституционного Суда

Лукашенко: Мы ООН поддерживали и будем поддерживать

Муравейко: Отношения Беларуси и Китая носят стратегический характер "железной дружбы"

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй срок

Эстония запретила въезд транспортным средствам с белорусскими номерами

Эксперты: Беларусь поддерживает параметры дружеского добрососедства, открывая свои двери для жителей Европы

Социологи отмечают рост доверия аудитории к государственным СМИ

Правительственная делегация из Беларуси проведет переговоры в столице Никарагуа - Манагуа

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В Беларуси началась подготовка детей к школе. Какие семьи получат матпомощь?

Генпрокуратура усилила контроль в АПК в период уборочной кампании

Уборочная-2024: белорусские аграрии перешагнули 2-миллионный рубеж с учетом рапса

В Латвии уничтожили очередной советский памятник

Представители дипмиссий посетили киностудию "Беларусьфильм"

Максим Рыженков вручил Марине Василевской медаль "Сто лет дипломатической службе Республики Беларусь"

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