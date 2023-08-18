Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.08.2023

Какие недостатки выявили в сфере образования Беларуси перед 1 сентября. Какая реакция у общества после интервью Президента Беларуси украинской журналистке. Как манипулирует массовым сознанием западная пресса, какие выводы делают наши беглые и почему Польша, Литва и Латвия отгораживаются шлагбаумом от безвиза. Почему Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Для чего нужен II Международный антифашистский конгресс. Готова ли воздушная оборона Беларуси противостоять угрозе. Аграрии севера Беларуси приступили к уборке картофеля. ВВП Беларуси продолжает расти. Как в Костюковичах принимают фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу". В Островце появилась новая многофункциональная спортивная площадка.