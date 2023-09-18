Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.09.2023

Лукашенко: Мы никому не угрожаем и никогда не будем угрожать.Докрутим. Патриотический форум "Мы - белорусы!" - атмосфера праздника и главные акценты.Европа на гране социального взрыва.В ЕС нарастают разборки по поставкам украинской агропродукции.Как варшавский режим погружается в новый скандал вокруг правящей партии - в "Понятной политике".Делегация Краснодарского края России с визитом в Минске.Сборка белорусских комбайнов и лифтов: кооперационные проекты с Краснодарским краем.Минпром: промышленное производство Беларуси за 8 месяцев выросло более чем на 16 %.В США потеряли самолет.Полный провал контрнаступления Украины.С чем связана загадочная гибель солдат НАТО и почему альянс на грани раскола - в "Таблице Менделевой".Первая осенняя группа детей из Донбасса прибыла в Беларусь.Европа забирает украинских детей.Начнут ли Прибалтика и Польша экстрадировать мужчин призывного возраста - в новом выпуске "По форме".7 лет колонии за резонансное ДТП в Смолевичском районе.В самом разгаре уборка кукурузы и заготовка кормов.Житель Вороновского района восстановил деревню, очистил пруды и начал сам разводить форель.IV Фестиваль искусств белорусов мира стартует в Минске 19 сентября