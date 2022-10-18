Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.10.2022

Президент провел встречу с главой Академии наук, пообщался с российским философом и заслушал доклад вице-премьера,Наталья Кочанова встретилась с молодежью,служба "Одно окно" и ЗАГС проводят совместный эксперимент, в Минске открылась выставкаСветланы Жигимонтоб Украине и Беларуси в августе 2020-го.