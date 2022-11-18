Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.11.2022

Тружеников села торжественно поздравляли во Дворце Независимости, аграриев Гомельщины чествовали руководители Управления делами Президента,Первый республиканский форум тружениц села собрал участниц со всей Беларуси, вСША скандал, связанный с возможным финансированием Демократической партии за счет фондов, выделенных Украине, выясняются новые обстоятельства инцидента с украинским ракетным ударом по Польше,Эстония включила в список на уничтожение 322 советских памятника, делегация из ФРГ посетила БелАЗ,в Минске создают зимнюю сказку.