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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.01.2024
Президент Беларуси посетил завод "БЕЛДЖИ" и пообщался с работниками.В Беларуси учрежден Государственный знак качества.Министр обороны Беларуси объяснил решение о внесении изменений в Военную доктрину."Вопрос номер один" для госсекретаря Совбеза А. Вольфовича 20 января в 19:00.Торжественное мероприятие по случаю юбилея Госкомвоенпрома состоялось во Дворце Республики.НАТО готовится к большой войне.Европарламент объявил войну Венгрии и ее премьер-министру.Раскол в европейских политических кругах обсудили эксперты "Клуба редакторов".В Беларуси отмечают День спасателя - Президент поздравил работников подразделений по ЧС с профессиональным праздником.Два новых вертолета Ми-17 внедрены в работу МЧС.Православные верующие празднуют Крещение.Авторские композиции и хиты из TikTok исполнят финалисты "Фактор.by"
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