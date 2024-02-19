Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.02.2024

Лукашенко провел встречу с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Беларусь готова внести свой вклад в развитие Сербской Республики

25 февраля впервые в нашей стране состоится единый день голосования

Детали работы Генеральной прокуратуры обсудили в Овальном зале парламента

Проект Военной доктрины представлен на заседании сессии Совета Республики

В Москве на ВДНХ проходят дни Витебской области

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Протесты в Польше приобретают все больший размах

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