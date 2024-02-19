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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.02.2024
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Беларусь готова внести свой вклад в развитие Сербской Республики
25 февраля впервые в нашей стране состоится единый день голосования
Детали работы Генеральной прокуратуры обсудили в Овальном зале парламента
Проект Военной доктрины представлен на заседании сессии Совета Республики
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