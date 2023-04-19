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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 19.04.2023
Аграрии севера страны включились в посевную. Сенаторы Совета Республики одобрили законопроект "Об изменении Бюджетного кодекса Беларуси". "Экономическая среда" о развитии свободных экономических зон в Беларуси. Власти Украины продолжают рейдерский захват Киево-Печерской лавры. Болгария отказывается принимать украинское зерно. Зачем Польша запретила импорт из Украины? О тонкой политической игре под шум страданий европейских аграриев детально. В швейцарском банке обнаружены счета нацистов. На польской границе обнаружен очередной труп беженца. Литовская сторона пытается обострить ситуацию на границе под любым предлогом. Как массовый психоз августа 2020-го сломал судьбы людей? Республиканский патриотический центр откроют в Брестской крепости. Луцкий: К воспитанию патриотов не должны допускаться случайные люди. В Беларуси фермерские хозяйства в состоянии заместить привозную продукцию отечественной. БФСО "Динамо" отмечает вековой юбилей.
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