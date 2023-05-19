Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.05.2023

Лукашенко: Все, в чем нуждается Никарагуа, в Беларуси есть с избытком; Алейник: Беларусь и Никарагуа готовятся к взаимной отмене визового режима; Контракты на рекордные 265 млн долларов подписал Госкомвоенпром на MILEX-2023; Аналитики БИСИ подготовили проект "Социальный портрет белорусского общества"; Белоконев: Мы фиксируем все передвижения НАТО на белорусской границе; Как забугорные механизмы влияют на общество извне и на что беглые белорусы начинают жаловаться - обсудили в "Клубе редакторов"; Саммит G7 вызвал массовые антивоенные протесты; Патрушев: Радиоактивное облако движется в сторону Западной Европы; CNN: Вашингтон готов разрешить своим союзникам поставки Киеву истребителей Ф-16; В Бресте торжественно и душевно встретили десантников-резервистов; 2 года назад военные летчики отвели падающий самолет от жилых домов в городе Барановичи; Новый выпуск "По форме" о героях нашего времени; В кинотеатре "Беларусь" состоялся показ документального фильма "Город под нами", посвященный погибшим летчикам - героям Беларуси; Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50 %; В Витебской области под гречиху отведено 4 тыс. гектаров - вдвое больше, чем в прошлом сезоне; В Жлобине стартовал спортивно-культурный фестиваль "Вытокi. Крок да Алімпу"; О ком и о чем расскажет новая серия проекта "Беларусь созидающая"; Фильм АТН "Расстрелянное детство" взял награду фестиваля "Вечный огонь"; Большому театру оперы и балета Беларуси исполняется 90 лет; В Раубичах стартовали Всебелорусские детские Игры победителей.