Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.07.2024

Большое селекторное совещание у Президента Беларуси. Контакты более чем на 85 млн долларов подписали Беларусь и Никарагуа. В МИД подвели итоги семинара для дипломатов.

Европе нужно готовиться к 10 годам войны в Украине - Столтенберг. Орбан продолжает продвигать мирную повестку. Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске обсуждают отвод войск с белорусско-украинской границы. Фон дер Ляйен обвинили в миграционном кризисе. Латвийские силовики избили и вытолкнули в Беларусь 8 беженцев.

Магазин мерча "Первый" открылся в Национальном аэропорту Минск. В честь 30-летия института президентства в Оршанском районе прошел велопробег. Памятный знак к 100-летию Шкловского района торжественно открыли в райцентре. Каждый субботний вечер на "Беларусь 1" будет выходить проект "Добрый вечер!" Объявлен прием заявок на участие в детском конкурсе песни "Наше поколение - 2024". Как проходит вступительная кампания в БГУКИ. Как обновились Старые Дороги.