Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 19.08.2024

Президент провел совещание с руководством Совета Министров - в центре внимания экономика и социальная политика.Резонансное интервью Александра Лукашенко телеканалу "Россия"разобрали на цитаты."Молодец Лукашенко, единственный мудрый европейский лидер" - как пользователи реагируют на интервью белорусскогоПрезидента телеканалу "Россия" Украинский конфликт бесперспективен, но выгоден для Запада.В МАГАТЭ полностью исключили причастность России к пожару на Запорожской АЭС.Как МАГАТЭ смотрит на ядерные провокации Киева - в рубрике "Катюшин расчет".Британия расширяет перечень интернет-преступлений, а Канада намерена бороться с ненавистью в интернете.Как в Швейцарии массово изымали детей из семей, эксплуатировали, и продавали на аукционах - в "Понятной политике".Беспилотник самолетного типа изъяли в приграничье с Литвой.ГПК: Латвийские силовики покалечили троих иностранцев