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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.10.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.10.2022

Правительство держало ответ перед депутатами, Беларусь пересматривает взаимоотношения с ООН, Белгоспищепром берет курс на Восток, общенациональные протесты во Франции и Великобритании, военное положение в новых регионах России, мобилизация в Беларуси не проводится, на стенах Брестской крепости обнаружена еще одна надпись.

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