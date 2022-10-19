Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.10.2022

Правительство держало ответ перед депутатами, Беларусь пересматривает взаимоотношения с ООН, Белгоспищепром берет курс на Восток, общенациональные протесты во Франции и Великобритании, военное положение в новых регионах России, мобилизация в Беларуси не проводится, на стенах Брестской крепости обнаружена еще одна надпись.



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