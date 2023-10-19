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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.10.2023
Сотрудничество Беларуси с регионами России и дальней дуги. Какие возможности открывают прямые контакты? Президент провел переговоры с главой Республики Мордовия, а также обсудил вопросы двустороннего взаимодействия с министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи.Ближний Восток в состоянии, подобном пороховой бочке. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. Белорусские дипломаты и сенаторы выступают за мирное урегулирование конфликта.Как обеспечить устойчивое развитие в условиях внешних вызовов? Беларусь запускает новый инвестиционный цикл. Подробности жуткой трагедии. В отношении должностных лиц, причастных к смерти 3-летнего Семена из Слуцка, возбуждено уголовное дело о бездействии, а также суд над родителями убитого ребенка."Один район - один проект". В Дятлово реализуют инвестпроект по выпуску современных энергосберегающих труб, не имеющих аналогов в Беларуси. Как инвестиции в производство развивают экономику малых городов."Фактор.by" в эфире уже завтра. Звездные судьи снова в сборе
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