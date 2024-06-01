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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 1.06.2024

Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 1.06.2024

Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Монголию. В Улан-Баторе пройдут переговоры президентов.Какими мероприятиями была наполнена неделя у Александра Лукашенко - в проекте "Время Первого".Международный день защиты детей.Сколько в Беларуси семей и сколько в них воспитывается детей.Минские байкеры посетили Мозырский детский дом.Это не та боль, о которой стоит переживать - Ольга Макей поделилась счастьем быть матерью.1 июня набережная Свислочи в Минске превратилась в сказочную страну.Беларусь и Китай будут проводить совместную дружественную политику по отстаиванию своих интересов - Кочанова

В "Марше мира" в Будапеште принял участие премьер-министр страны Орбан

Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории

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Ко Дню защиты детей Агентство теленовостей подготовило документальный фильм "Дети войны"

Вооруженное нападение в Германии, вялотекущая гражданская война в Швеции, пугающий рост преступности во Франции

Почему известные мегаполисы превращаются в наркопритоны и криминальные гетто - в "Понятной политике"

Вступительная-2024: как обновился перечень самых востребованных специальностей и почему популярно медицинское направление

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Семейный велофестиваль "Першы ровар" прошел в Минске

Кто они - финалисты турнира "Вызов"

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