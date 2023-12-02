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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 1.12.2023

Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 1.12.2023

Лукашенко выступил на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают саммит по климату и закрытую информацию из беглых штабов. Ближний Восток - перемирие прекращено после визита Блинкена. Семья беженцев из Палестины рассказала о трудоустройстве в Столбцах. Польская блокада может обойтись Киеву в 1% ВВП. Словаки подключились к блокаде границы с Украиной. Кубраков на коллегии МВД: Основная задача - обеспечить порядок и безопасность во время предстоящих выборов. Показ фильма "Геноцид. Без права на жизнь" прошел в Москве. Белорусские хирурги впервые провели сложнейшие операции по коррекции тяжелых пороков сердца у детей

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