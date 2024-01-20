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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 20.01.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 20.01.2024

Лукашенко на "БЕЛДЖИ", сотрудничество Беларуси и Кемеровской области, Польша ужесточает правила мобилизации, в Польше готовится тракторный флешмоб, жители арендного дома в Мозыре переплатили за коммунальные услуги, итоги недели, команда Президента одержала победу в матче Республиканской хоккейной лиги.

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