Какие три сценария прорабатывают беглые и почему аппетиты Запада будут расти - Лукашенко собрал большое совещание с силовым блоком страны. Сколько человек пришли на участки в первый день досрочного голосования. Кто решил включиться в электоральную кампанию в первый день досрочного голосования. На избирательных участках 25 февраля для белорусов будет организована торговля.

10 лет прошло с расстрела "Небесной сотни" во время Майдана. Канада передаст Киеву свыше 800 беспилотников. Хищники ждут, когда можно будет делить украинское "наследство", или Пару слов о западных союзниках "незалежной". В Польше продолжается борьба с украинским сельхозимпортом.

В ближайшие пять лет в Витебской области должны построить 126 новых МТК. В музее "Замковый комплекс "Мир" открыли обновленную экспозицию, посвященную двум мировым войнам. Сборная Беларуси по пляжному футболу уверенно обыграла сборную Колумбии.