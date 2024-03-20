Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 20.03.2024

Беларусь заняла достойное место среди ведущих космических держав мира. Почему космос не так далек от белорусов, в чем уникальность отечественной научной школы. "Беларусь 1" будет вести прямую трансляцию запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25". Беларусь и Тюмень в поисках новых точек взаимодействия. Сильная экономика - это главное условие суверенитета и независимости.

В Польше в акциях протеста участвуют 70 тыс. человек. Во Франции продолжают активно обсуждать отправку национального военного контингента в Украину. Беларусь отвергла претензии ООН относительно соблюдения прав человека в стране.

В отношении псевдопосольств и так называемых белорусов зарубежья возбуждены уголовные дела. Как украсть по закону? Прибалтийские страны ищут способы прибрать к рукам белорусское имущество на их территории.

Постановка на воинский учет, кредитная история, содержание животных - сенаторы Беларуси одобрили ряд законопроектов. В Беларуси продолжается выдвижение кандидатов в делегаты на Всебелорусское народное собрание. В Гродно кандидатами в делегаты ВНС от ветеранской организации стали 10 человек.

Станция метро "Михалово" на несколько часов стала полигоном для сотрудников МЧС и метрополитена.