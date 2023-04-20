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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 20.04.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 20.04.2023

Торговля между Минском и Санкт-Петербургом бьет рекорды. Как работает созданный Союз промышленников, научные школы и какова роль Беларуси в транспортной реформе города на Неве? Безумные игры Зеленского, или Как киевский режим проводит грандиозную распродажу украинской госсобственности. За бесценок отдают заводы в Одессе и Запорожье. И яркие хоккейные баталии на льду в Гродно. Поединок "Немана" и "Металлурга" в финальной серии Кубка Президента. Какая из команд сделает еще один шаг навстречу трофею?

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