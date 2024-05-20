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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 20.05.2024
Визит делегации Магаданской области во главе с губернатором в Беларусь - о чем договорились на встрече Александр Лукашенко и Сергей Носов. Лукашенко: Надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб в Беларуси.
Президент Ирана погиб в авиакатастрофе - лидеры со всего мира направили слова сочувствия в Тегеран. "Эбрахим Раиси был настоящим другом Беларуси". Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью Президента Ирана. Минск и Тегеран последовательно выстраивали доверительный диалог и взаимовыгодное партнерство. Белорусы соболезнуют народу Ирана.
С 20 мая Зеленский стал экс-президентом Украины - что думают об этом эксперты. Как под видом помощи для репрессированных в мутных водах Литвы проворачиваются противозаконные схемы - смотрите в проекте "Изнанка". Financial Тimes: Роберт Фицо может подорвать работу НАТО. Показания офицеров и факты убийств мирных жителей Афганистана элитным спецназом Британии - смотрите 20 мая в "Понятной политике".
Белорусская делегация приглашена на СМИД ШОС в Астане. Дни Минской области торжественно открылись на ВДНХ в Москве.
В цифрах рассказали о вступительной кампании 2024. В правительстве прошло первое заседание Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2024 года.
Об основных принципах развития небольших районов, смотрите в рубрике "Время выбрало нас". В Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг.
В Беларуси задержана банда из Орши, которая подозревается в кражах из фур на стоянках вдоль трасс.
"Вызов" пройден. Продолжаем знакомство с участниками военно-патриотического турнира и узнаем, о чем мечтает команда из Витебской области.
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