Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 20.05.2024

Визит делегации Магаданской области во главе с губернатором в Беларусь - о чем договорились на встрече Александр Лукашенко и Сергей Носов. Лукашенко: Надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб в Беларуси.

Президент Ирана погиб в авиакатастрофе - лидеры со всего мира направили слова сочувствия в Тегеран. "Эбрахим Раиси был настоящим другом Беларуси". Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью Президента Ирана. Минск и Тегеран последовательно выстраивали доверительный диалог и взаимовыгодное партнерство. Белорусы соболезнуют народу Ирана.

С 20 мая Зеленский стал экс-президентом Украины - что думают об этом эксперты. Как под видом помощи для репрессированных в мутных водах Литвы проворачиваются противозаконные схемы - смотрите в проекте "Изнанка". Financial Тimes: Роберт Фицо может подорвать работу НАТО. Показания офицеров и факты убийств мирных жителей Афганистана элитным спецназом Британии - смотрите 20 мая в "Понятной политике".

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