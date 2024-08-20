Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 20.08.2024

Президент Беларуси провел встречу со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана. Парламентскую делегацию Пакистана сегодня встречали и в Совете Республики. Лукашенко приглашен генсекретарем ООН на конференцию для стран, не имеющих выхода к морю. На свободу вышли первые заключенные, которых накануне помиловал Президент. Снопков о белорусском электрокаре: У нас будет несколько моделей автомобилей.

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