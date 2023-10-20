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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 20.10.2023
Систему планирования и контроля за реализацией стратегических проектов обсудили на большом совещании у Президента.В честь 10-летнего юбилея в "Главном эфире" Дворец Независимости распахнет свои двери сразу для всех белорусов. Ровно 27 лет назад в Минске состоялось I Всебелорусское народное собрание.О чем говорил Лукашенко на I ВНС и почему его слова стали пророческими - в рубрике "ПЛОщадка".МИД: Три гражданина Беларуси и трое выходцев из нашей страны погибли в Израиле.Байден требует денег для Украины и Израиля.Самарин: США ведут политику двойных стандартов.Правительство Израиля запретило вещание телеканала AlJazeera.Демократическую диктатуру и новую реальность для СМИ - эксперты обсуждают в "Клубе редакторов".Возвращение шоу "Фактор.by" - кто в участниках, по каким принципам отбирает Пригожин и причем тут Валерия.Андрейченко: Работа с обращениями граждан - один из вопросов национальной безопасности.Кочанова встретилась с активом Белорусского союза женщин Могилевской области.Презентация книги "Привкус цветных революций" состоялась в БГУИР.Дети Донбасса написали белорусским ребятам 1,5 тысячи писем.
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