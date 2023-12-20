Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 20.12.2023

Рассказываем, как премия "За духовное возрождение" 26 лет назад вошла в историю. Ванессе Колодинской присуждена спецпремия Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп". Возрождение архивов одной из главных премий страны "За духовное возрождение" смотрите 23 ноября в проекте "Беларусь созидающая"

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