3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.03.2024
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" отменен.Подробности с Байконура.Витязь: Мы видели, насколько сложная техника, космос, и случаи отказа автоматики бывают.Мировая практика переноса запусков в космос.Котов: Перенос пуска ракеты - штатная ситуация.Как проходил процесс подготовки экипажа к полету на МКС.Как Президент оценил работу депутатов и сенаторов 7-го созыва.Заключительное заседание депутатов 7-го созыва.Польские фермеры продолжают забастовки.В Брюсселе сегодня открылся двухдневный саммит ЕС.Лайфхак от белорусов: как оценить результативность любой экономики.Владельцы каких авто будут платить налог по увеличенным ставкам."Место для жизни": Брест привлекает инвестиции, выпускает вкусную продукцию и создает новую."Фактор.by 60+" совсем скоро определит суперфиналиста шоу
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов