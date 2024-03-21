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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.03.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.03.2024

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" отменен.Подробности с Байконура.Витязь: Мы видели, насколько сложная техника, космос, и случаи отказа автоматики бывают.Мировая практика переноса запусков в космос.Котов: Перенос пуска ракеты - штатная ситуация.Как проходил процесс подготовки экипажа к полету на МКС.Как Президент оценил работу депутатов и сенаторов 7-го созыва.Заключительное заседание депутатов 7-го созыва.Польские фермеры продолжают забастовки.В Брюсселе сегодня открылся двухдневный саммит ЕС.Лайфхак от белорусов: как оценить результативность любой экономики.Владельцы каких авто будут платить налог по увеличенным ставкам."Место для жизни": Брест привлекает инвестиции, выпускает вкусную продукцию и создает новую."Фактор.by 60+" совсем скоро определит суперфиналиста шоу

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