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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.06.2023
Проект "Поезд Памяти" стартовал. В полдень 22 июня состоится Всебелорусская минута молчания. Председатель Палаты представителей и депутаты возложили цветы к скульптуре "Скорбящая мать". Руководители и сотрудники белорусских СМИ возложили цветы к мемориалу "Масюковщина". Ветераны Беларуси стали гостями во Дворце Независимости. Многокилометровая очередь из фур образовалась на выезде из Латвии. Ставка рефинансирования с 28 июня снижается до 9,5 % годовых. Украинский контрнаступ реален или это больше медиаоперация? В Польше готовят боевиков для вторжения в Беларусь. Стали известны подробности дела о покушении на Олега Гайдукевича. Интрига третьего сезона молодежного проекта "Тивиар" разрешилась.
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