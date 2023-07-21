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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.07.2023
Готовность к жатве сегодня вопрос номер один; Какой сложнейший путь прошло сельское хозяйство? "Было-стало" - в новом выпуске проекта "Беларусь созидающая"; Александр Лукашенко и Владимир Путин в это воскресенье проведут встречу; Москва готова защищать Беларусь всеми имеющимися средствами; ЕС послушно спонсирует украинский конфликт; Зеленский уволил строптивого посла; Киев разворовывает и перепродает западное вооружение; Торговля детскими органами, педофилия, насилие - врата европейского ада, в который попадают украинские дети; Как британские медиафейкеры ретранслируют ложь беглых? Утвержден текст присяги гражданина Республики Беларусь; Президент назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета; Минский моторный завод преодолел рубеж в 60 лет; МЧС Беларуси и России находят позиции для взаимовыгодного сотрудничества; Самое рейтинговое музыкальное шоу страны "Фактор. by" объявляет даты предкастинга и место встречи; XI Российско-белорусский молодежный форум принимает Калининград.
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