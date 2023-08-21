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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.08.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.08.2023

Интервью Президента Беларуси украинской журналистке Диане Панченко продолжает разрывать интернет-платформы и социальные сети. О географии просмотров расскажем в цифрах. Докрутим тему!

Какую роль может сыграть Беларусь, чтобы остановить кровопролитие в Украине? - в "Актуальном интервью" делится украинский политик Илья Кива

С 1 сентября в стране вырастут зарплаты бюджетников

Профсоюзные организации Беларуси активно мониторят цены. Сколько стоит подготовить ребенка к новому учебному году?

Новую технологию уборки гороха протестировали в Кореличском районе - подведем итоги эксперимента

Археологическая сенсация. Средневековый квартал ювелиров обнаружен в Полоцке. Первые выводы историков - в репортаже "Панорамы"

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