Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.08.2023

Интервью Президента Беларуси украинской журналистке Диане Панченко продолжает разрывать интернет-платформы и социальные сети. О географии просмотров расскажем в цифрах. Докрутим тему!

Какую роль может сыграть Беларусь, чтобы остановить кровопролитие в Украине? - в "Актуальном интервью" делится украинский политик Илья Кива



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