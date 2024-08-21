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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 21.08.2024
Правительство сегодня рассмотрело экономический прогноз и бюджет на следующий год. Экономические проблемы США.Британцев готовят к росту цен на электричество.Разгул стихии в Гродненской области - МЧС ликвидирует последствия.Мощный шторм вызвал хаос в Польше.В Польше разгорается очередной скандал на фоне распила бюджетных средств.В МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Армении.СМИ: Запад ищет преемника Зеленскому.Клинцевич: Украина сейчас действует в фарватере президентской гонки США.
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