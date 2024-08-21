Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 21.08.2024

Правительство сегодня рассмотрело экономический прогноз и бюджет на следующий год. Экономические проблемы США.Британцев готовят к росту цен на электричество.Разгул стихии в Гродненской области - МЧС ликвидирует последствия.Мощный шторм вызвал хаос в Польше.В Польше разгорается очередной скандал на фоне распила бюджетных средств.В МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Армении.СМИ: Запад ищет преемника Зеленскому.Клинцевич: Украина сейчас действует в фарватере президентской гонки США.

Журналисты, блогеры, писатели и контент-мейкеры из 15 стран собрались на фестивале "Манжерок" в Алтае

В 2024 году только на уровень среднего специального набрано более 38,5 тыс учащихся

Как привлечь молодежь в профессию и сделать ее популярной, рассказал декан БГСХА

Работники строительной отрасли страны побывали на экскурсии во Дворце Независимости

В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" освятили закладной камень будущего храма

День белорусской письменности примут Ивацевичи

Ивацевичи примут XXXI День белорусской письменности

Лукашенко подписал Указ об осуществлении физлицами ремесленной деятельности

Кирилл Валевский - чемпион мира U17 по греко-римской борьбе

Смотрите матчи минского "Динамо" в рамках плей-офф лиги Европы на "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет"

Кликайтепо