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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.09.2023
На разговоре у Лукашенко обсудили вопросы в сфере образования - определили, по какому пути двигаться, и сделана ли работа над ошибками. Беларусь обеспокоена ростом военных потенциалов и гонкой вооружений. Политическое сообщество устало от обсуждений украинского конфликта. Зеленского не допустили в Конгресс США. Отношения между Варшавой и Киевом в "тяжелом состоянии". Е. Семибратов: Варшава заработала миллионы на мигрантах. Туск винит "ПиС" в коррупции и лицемерии. В Березинском районе перезахоронили останки жертв геноцида. Кровавый маршрут 118-го полицейского батальона - смотрите в новой серии проекта из цикла "Без срока давности". В Гомеле стартовал 17-й экономический форум - что обсуждают и какие перспективы в заключении контрактов. В Беларуси до 2030 года построят и реконструируют 570 молочно-товарных комплексов. Институт технологии металлов НАН Беларуси представил в Могилеве инновационный проект. Минск и Пекин активизируют сотрудничество для сохранения биоразнообразия 2 стран. В Минске стартовало 45-е заседание Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС. 3-е республиканские соревнования бригад скорой помощи стартовали на базе санатория "Нарочанский берег". 25 лет на радиоволнах - радиостанция "Сталіца" празднует юбилей. В Минске проходит фестиваль искусств белорусов мира. Ванесса Колодинская принесла сборной Беларуси первую медаль на чемпионате мира по борьбе.
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