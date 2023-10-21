Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.10.2023

В Беларуси будет создан Совет по стратегическим инвестпроектам при Президенте. В честь 10-летнего юбилея в "Главном эфире" Дворец Независимости распахнет свои двери сразу для всех белорусов.

Лукашенко поздравил мужчин с Днем отца. К празднику в Беларуси составили статистический портрет отца. Что объединяет всех белорусов - ответ ищите в проекте АТН "Без ретуши". Завершается родительская неделя - что стало изюминкой грандиозного финала "Краса Беларуси"

Информационная картина недели - подводим итоги

Двух заложниц освободили из плена в секторе Газа. О самых известных и страшных фактах массового убийства - смотрите в проекте "Понятная политика". Наследие отношений, братства и дружбы Беларуси и Венесуэлы - 21 октября в проекте "Вопрос номер один"

Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Брестской области в матче-открытии 17-го любительского турнира. От редакции до большого спортивного канала страны: "Беларусь 5" отмечает 10-летний юбилей. Белтелерадиокомпания готовится к чемпионату по колке дров

В Беларуси продлили дополнительные меры по обеспечению стабильной работы экономики. Как связаны материнство, семья и стабильное развитие государства - смотрите в "Простой экономике"

Более 1000 гостей посетили Институт пограничной службы в день открытых дверей. Как белорусская армия развивает средства связи - смотрите в "Диспозиции"

Кликайте по