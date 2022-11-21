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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.11.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.11.2022

О потенциале отношений Беларуси и Удмуртской Республики Российской Федерации, телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Беларусь направила в Судан гуманитарный груз для помощи пострадавшим от наводнения, Минск и Москва подписали соглашение по отработанному ядерному топливу, КГК завершает проверку комбинатов школьного питания, кому достанется диадема конкурса "Краса Беларуси - 2022"? Яркие впечатления участниц I Республиканского форума тружениц села, юбилейная неделя: Дворец Респубики отмечает 25-летие, а Президентский оркестр - 20-летие, чем удивляет чемпионат мира по футболу в Катаре.

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