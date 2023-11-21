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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 21.11.2023
Вопросы военно-политической повестки обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента Игоря Сергеенко. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план и ряд постановлений по подготовке к проведению единого дня голосования. Вадим Ипатов рассказал, пора ли действовать потенциальным кандидатам и ждут ли в Беларуси наблюдателей от ОБСЕ на выборах.
Союз возможностей - Россия и Беларусь создают совместные проекты по поставке и сборке транспортной техники.
Совет по стратегическим проектам при Президенте будет делать ставку на научное обоснование.
Число жертв в конфликте на Ближнем Востоке растет - погибли более 14 тыс. человек.
Специальный репортаж "Операция "Эвакуация". Поручение выполнено!" 21 ноября после "Панорамы".
В Украине отмечают 10-летие майдана - к чему он привел и стоит ли опасаться нового госпереворота. Как клан Сороса продолжает амбициозный мировой проект и кто сегодня в обнимку с наследником империи, смотрите в проекте "Тренды". По данным опроса большинство литовцев не доверяют руководству страны.
Гомельчанка Элеонора Качаловская стала первой вице-мисс на Международном конкурсе красоты "Мисс Европа Континенталь".
ОМОН празднует 35-летие. В честь юбилея 22 ноября на "Беларусь 1" смотрите фильм "Тот самый ОМОН".
Платные стоматологические услуги в Беларуси станут дешевле.
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Во Всемирный день телевидения журналисты Белтелерадиокомпании приехали с подарками и угощениями в детский дом семейного типа.
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