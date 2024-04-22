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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 22.04.2024
Президент провел кадровый понедельник - новые назначения в министерствах и местной вертикали
Лукашенко провел переговоры с губернатором Архангельской области России
Как проходит подготовка к Всебелорусскому народному собранию?
Совет Палаты представителей и Президиум Совета Республики обсудили конструктивное взаимодействие
Офицер управления 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси Дмитрий Белецкий о том, с чем едет на ВНС
Почему ВНС можно считать символом независимости? Как диалог с народом спасал страну в ключевые моменты суверенной истории - в "Понятной политике"
Президент подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности
Чеботарь: Государство создало условия для стимулирования перехода ИП в юрлицо
Специалисты Департамента по предпринимательству о стимулах перехода из ИП в юрлица
В Палате представителей прошла встреча с китайской делегацией
Материальную помощь к 9 Мая получат 8400 человек
23 апреля смотрите проект Агентства теленовостей "Право на независимость"
Беларусь примет 413 детей из Египта, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Сирии и Узбекистана в "Зубренке"
Диктатор Дуда мечтает о ядерном оружии на территории Польши
В Литве начались учения по переходу от мирного времени к военному
План "Орша": в Сувалкском коридоре проходят польско-литовские учения
Литовские железные дороги адаптируют инфраструктуру под грузы НАТО
Апрельская непогода продолжает испытывать всех на прочность
Колоритный вечер в Белгосфилармонии приурочили к весеннему празднику Навруз
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