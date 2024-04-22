Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 22.04.2024

Президент провел кадровый понедельник - новые назначения в министерствах и местной вертикали

Лукашенко провел переговоры с губернатором Архангельской области России

Как проходит подготовка к Всебелорусскому народному собранию?

Совет Палаты представителей и Президиум Совета Республики обсудили конструктивное взаимодействие

Офицер управления 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси Дмитрий Белецкий о том, с чем едет на ВНС

Почему ВНС можно считать символом независимости? Как диалог с народом спасал страну в ключевые моменты суверенной истории - в "Понятной политике"

Президент подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности

Чеботарь: Государство создало условия для стимулирования перехода ИП в юрлицо

Специалисты Департамента по предпринимательству о стимулах перехода из ИП в юрлица

В Палате представителей прошла встреча с китайской делегацией

Материальную помощь к 9 Мая получат 8400 человек

23 апреля смотрите проект Агентства теленовостей "Право на независимость"

Беларусь примет 413 детей из Египта, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Сирии и Узбекистана в "Зубренке"

Диктатор Дуда мечтает о ядерном оружии на территории Польши

В Литве начались учения по переходу от мирного времени к военному

План "Орша": в Сувалкском коридоре проходят польско-литовские учения

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Апрельская непогода продолжает испытывать всех на прочность

Колоритный вечер в Белгосфилармонии приурочили к весеннему празднику Навруз

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