Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 22.05.2023

Взгляд на белорусско-российское сотрудничество - доклад посла и акценты Президента; В проекте "Разговор у Президента" - посол Беларуси в России; Минск-Красноярск: 4 тыс. километров - это по меркам бизнеса не расстояние; В Беларуси снижается ставка рефинансирования; В странах ЕС устанавливают предельные цены на продукты; Алексей Авдонин разложил скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика"; Белорусская экспозиция представлена на международной выставке "Металлообработка-2023"; Генеральный секретарь ООН высказал мнение о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН; Как ответила Россия на провокационные заявления Вашингтона; Доля госдолга в экономике США вот-вот превысит пиковый уровень; Кто делит власть в США и почему простым американцам дорога в высшие эшелоны закрыта, смотрите в "Понятной политике"; Активный участник попытки госпереворота, осужденный на 8 лет, помилован; Начался суд по делу Эдуарда Бабарико; Иноагенты России массово обжалуют решение Минюста: покаяние, многоходовка или просто способ еще заработать? Топ-5 популярных предметов, которые сдавали на выбор абитуриенты; Какие новые специальности появятся в колледжах в этом году; Состоялся автопробег в память о сожженной деревне Шуневке, огненной сестры Хатыни.