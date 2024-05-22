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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 22.05.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 22.05.2024

Усовершенствование контрольно-надзорной деятельности в Беларуси обсудили в Овальном зале.В Иране продолжаются траурные церемонии прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси, а также другими погибшими при крушении вертолета.Блинкен пригрозил мусульманам голодом, назвал неприемлемой реоккупацию Газы Израилем и признался в фальшивых соболезнованиях Ирану.Ирландия и Норвегия сегодня объявили о признании Палестинского государства.Гибель президента Ирана, вымирающая Украина, ЛГБТ-активизм и оккультные шабаши "Евровидения" - смотрите программу "Тренды".Беларусь ответила санкциями на действия стран Евросоюза - Минск установил запрет на импорт отдельных товаров из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.Новые правила для бизнеса: в Беларуси проходит большое общественное обсуждение законодательства по вопросам предпринимательской деятельности. Получается ли диалог?

Кадры готовят со школьной скамьи в инженерных, педагогических и аграрных классах - какие бонусы выпускникам дает профильное обучение при поступлении в вузы

Перспективы развития военного сотрудничества Минска и Экваториальной Гвинеи

Брестской погрангруппе - 80!

"Древо жизни" в бронзе появится в каждом областном центре в память о жертвах геноцида в годы Великой Отечественной войны

В Таллинне готовят новый акт вандализма - власти намерены перенести 39 могил советских воинов на окраину столичного мемориального кладбища

ЕС присвоил доходы от российских активов

В Украине продолжается массовая мобилизация граждан

"Зачем нужен альянс НАТО?" - не все европейцы довольны расширением блока, немалыми взносами и идеей принять Украину

"Нужное людям": новый инфекционный корпус, реконструкция онкодиспансера, капремонт детской больницы - развитие медицины в Пинске

"На контроле Президента" сельская медицина

"Место для жизни": Столбцы - промышленный центр с неповторимыми гастрономическими "визитками" и путешествиями на ладье

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