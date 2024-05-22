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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 22.05.2024
Усовершенствование контрольно-надзорной деятельности в Беларуси обсудили в Овальном зале.В Иране продолжаются траурные церемонии прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси, а также другими погибшими при крушении вертолета.Блинкен пригрозил мусульманам голодом, назвал неприемлемой реоккупацию Газы Израилем и признался в фальшивых соболезнованиях Ирану.Ирландия и Норвегия сегодня объявили о признании Палестинского государства.Гибель президента Ирана, вымирающая Украина, ЛГБТ-активизм и оккультные шабаши "Евровидения" - смотрите программу "Тренды".Беларусь ответила санкциями на действия стран Евросоюза - Минск установил запрет на импорт отдельных товаров из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.Новые правила для бизнеса: в Беларуси проходит большое общественное обсуждение законодательства по вопросам предпринимательской деятельности. Получается ли диалог?
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