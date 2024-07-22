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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 22.07.2024
Почему важно не почивать на лаврах и что с рынками для наших товаров? Подробности совещания у Президента.
Устранение последствий стихии - населенные пункты Гомельской области подключены к электроснабжению.
Первого комбайнера-тысячника чествовали в Поставском районе - поздравить механизатора приехал губернатор края.
На 22 июля аграрии собрали более 3,2 млн т зерна с учетом рапса.
Как отказ Байдена от президентской гонки обострил внутриполитический кризис.
Глава Секретной службы США признала покушение на Трампа самым большим провалом Секретной службы за десятилетия.
Власти Франции отказали в праве работать на Играх некоторым белорусским и российским журналистам.
Трамп подталкивает Европу к милитаризации.
Об эволюции боевых алгоритмов белорусских военных, смотрите в проекте "Диспозиция".
Немецкий полицейский ударил арабскую женщину в лицо во время пропалестинского митинга.
Смотрите телефильм АТН "Нелюди" 23 июля на "Беларусь 1".
Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Администрации Президента с 30-летием ее образования.
Сергей Клишевич рассказал о нововведениях в Кодексе об образовании - какие изменения коснутся целевиков.
Как прокуратура Беларуси борется с проблемой уклонения от службы в армии и что грозит за обращение призывников к фирмам-"помощникам".
Ореховые плантации, сырные берега и самая большая ложка в мире. Рассказываем о Березино в проекте "Место для жизни".
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