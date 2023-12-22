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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 22.12.2023
Республиканская акция "Наши дети" объединяет неравнодушных людей из всех уголков Беларуси - рассказываем о тех, кто в этот раз вновь поверил в чудо. 35 детей из Луганской области прибыли в Могилевский регион на оздоровление.
23 декабря в Чехии объявлен день траура по погибшим из-за стрельбы. Депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы в Украине. Последний подарок в 2023 году - Еврокомиссия перевела Киеву транш в 1,5 млрд евро. Какие сюрпризы приготовил новый премьер Варшавы и почему азиатские полупроводники ценятся выше остатков Киева - смотрите в "Клубе редакторов".
Что военное руководство Беларуси делает для того, чтобы мы не стали источником горячих новостей в мире - смотрите в проекте "Диспозиция".
Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с победой на внеочередных парламентских выборах.
Парламентарии подводят итоги законодательного года - Палатой представителей принято порядка ста законопроектов. Сенаторы на заседании сессии Совета Республики одобрили законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".
22 декабря в Беларуси отмечают День энергетика. Надежный резерв белорусской энергосистемы - Лукомльская ГРЭС вырабатывает треть отечественной электроэнергии.
В Академии наук состоялся круглый стол, посвященный 105-летию со дня образования БССР.
Труды тех, кто создает и оберегает духовный код нации - смотрите в новой серии проекта "Беларусь созидающая".
Госстандарт запретил к продаже свыше 4 тыс. наименований новогодних украшений.
Эксклюзивное интервью главы католической церкви в Беларуси митрополита Минско-Могилевского архиепископа Иосифа Станевского смотрите 23 декабря в 19:00.
Юмор, семейное шоу и много интерактива - как "Беларусь 2" готовится к Новому году. Чем готовится удивлять телеканал "Беларусь 3" в новогоднюю ночь.
Песни, под которые мы влюбляемся и плачем - не пропустите зрелищный эфир 22 декабря в 20:45 на "Беларусь 1" в шоу "Фактор.by".
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