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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.01.2024
Президент Беларуси утвердил решения на охрану государственной границы в 2024 году.Председатель ГПК Константин Молостов и начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич - в проекте "Разговор у Президента"
НАТО подписал контракты на закупку сотен тысяч снарядов
Варшава публично признала, что прилетевший на ее территорию снаряд был украинским
Лавров: Большинство крупных украинских заводов проданы американцам, земли сданы им в бессрочную аренду по дешевке
По меньшей мере 18 новых ударов по Йемену нанесли США и Великобритания
Попытка мирного соглашения на Ближнем Востоке сорвалась
Поддержку и помощь семьям из сектора Газа оказывают в Воложине
Научно-экспертный совет создан при ЦИК
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Посевы озимых - под контролем
Протесты фермеров в Европе
"Место для жизни": чем гордятся и какие планы строят жители Быхова
"Снежный снайпер - 2024": городской этап республиканского турнира
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