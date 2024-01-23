Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.01.2024

Президент Беларуси утвердил решения на охрану государственной границы в 2024 году.Председатель ГПК Константин Молостов и начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич - в проекте "Разговор у Президента"

НАТО подписал контракты на закупку сотен тысяч снарядов

Варшава публично признала, что прилетевший на ее территорию снаряд был украинским

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Попытка мирного соглашения на Ближнем Востоке сорвалась

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