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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.02.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.02.2024

Награды за боевые заслуги в мирное время - Президент вручил государственные награды и генеральские погоны.Торжественные мероприятия в День защитников Отечества прошли в Беларуси.Как прошел 4-й день досрочного голосования и какую оценку дали наблюдатели.Электоральный суверенитет: кто должен наблюдать за выборами и почему не пригласили ОБСЕ.О чем сейчас жалеют те, кто поверил деструктивным Telegram-каналам и как не повторить ошибки.Кому теперь принадлежит треть мировых запасов чернозема - судьбу украинских земель обсуждают эксперты в "Клубе редакторов".Западную военную технику съели мыши.Чем отличаются белорусские бойцы от натовских - в рубрике "По форме"

Беларусь и Зимбабве заинтересованы сотрудничать.

Дворец Независимости принимал сотрудников предприятий "Интеграл" и "Агат- система управления".

Мужчины отметили День защитников Отечества традиционным забегом.

Белорусские велосипедисты завоевали золото на "Играх Будущего".

Вторая восьмерка участников "Фактор.by" готовит шлягеры для души.

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