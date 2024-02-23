Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.02.2024

Награды за боевые заслуги в мирное время - Президент вручил государственные награды и генеральские погоны.Торжественные мероприятия в День защитников Отечества прошли в Беларуси.Как прошел 4-й день досрочного голосования и какую оценку дали наблюдатели.Электоральный суверенитет: кто должен наблюдать за выборами и почему не пригласили ОБСЕ.О чем сейчас жалеют те, кто поверил деструктивным Telegram-каналам и как не повторить ошибки.Кому теперь принадлежит треть мировых запасов чернозема - судьбу украинских земель обсуждают эксперты в "Клубе редакторов".Западную военную технику съели мыши.Чем отличаются белорусские бойцы от натовских - в рубрике "По форме"