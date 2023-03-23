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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.03.2023
Беларусь адекватно реагирует на современные вызовы и угрозы. В соответствии с поручением Александра Лукашенко в Лунинце сформирован зенитный ракетный полк с комплексами С-300. Международная федерация хоккея продлила бан для сборных Беларуси и России еще на один сезон. Литературный ликбез от тех, кто формирует имидж Беларуси. В рамках Минской книжной выставки заработал Международный квартал.
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