ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.03.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.03.2023

Беларусь адекватно реагирует на современные вызовы и угрозы. В соответствии с поручением Александра Лукашенко в Лунинце сформирован зенитный ракетный полк с комплексами С-300. Международная федерация хоккея продлила бан для сборных Беларуси и России еще на один сезон. Литературный ликбез от тех, кто формирует имидж Беларуси. В рамках Минской книжной выставки заработал Международный квартал.

Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все