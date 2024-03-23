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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.03.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.03.2024

Сегодня, 23 марта, дан старт полету к звездам первой белорусской женщины-космонавта. "Союз МС-25" с международным экипажем на борту отправился к МКС для проведения исследовательской миссии.

Подробности о внештатной ситуации, возникшей 21 марта при запуске корабля "Союз МС-25".


Зажженные лампады, скорбь и слезы. Российская трагедия сплотила наших людей. Весь день белорусы несут цветы к российскому посольству в Минске и не только.

ФСБ России: задержанные террористы имели контакты на украинской стороне.

Тайные корпорации, теневое правительство, картели и глобальная монополия - кто на самом деле владеет миром?

После "Панорамы" отправимся в Оренбург - в сердце Евразии", которое бьется в унисон с белорусским ритмом.

"Вызов" принимают школьники из Гродненской области - еще одна двадцатка сильных духом и смелых на боевой передовой.

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