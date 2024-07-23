Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.07.2024

Дальневосточный вектор. Беларусь укрепляет сотрудничество. Визит губернатора Амурской области. Переговоры на высшем уровне и на предприятиях

Жители Светлогорска устраняют последствия стихии и готовят город к празднику

Военнослужащие помогают устранять последствия урагана в Минском районе



Убрать хлеб в срок и без потерь. Как белорусские аграрии справляются с поставленными задачами? И почему так важно не медлить с заготовкой кормов?

Жив ли Байден? В США совершен госпереворот - громкие заголовки американских СМИ



Проблемы начались? На Олимпиаду не пустили лодки белорусских гребцов