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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.07.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.07.2024

Дальневосточный вектор. Беларусь укрепляет сотрудничество. Визит губернатора Амурской области. Переговоры на высшем уровне и на предприятиях

Жители Светлогорска устраняют последствия стихии и готовят город к празднику

Военнослужащие помогают устранять последствия урагана в Минском районе

Убрать хлеб в срок и без потерь. Как белорусские аграрии справляются с поставленными задачами? И почему так важно не медлить с заготовкой кормов?

Жив ли Байден? В США совершен госпереворот - громкие заголовки американских СМИ

Проблемы начались? На Олимпиаду не пустили лодки белорусских гребцов

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