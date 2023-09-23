Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.09.2023

Итоги большого совещания-семинара с участием Лукашенко, "Дажынкі-2023" в Зельве, итоги недели, новый телесезон Белтелерадиокомпании, БЕЛАЗу -75, масштабная ярмарка, Жиличский дворцово-парковый комплекс, фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья".

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