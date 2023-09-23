ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.09.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.09.2023

Итоги большого совещания-семинара с участием Лукашенко, "Дажынкі-2023" в Зельве, итоги недели, новый телесезон Белтелерадиокомпании, БЕЛАЗу -75, масштабная ярмарка, Жиличский дворцово-парковый комплекс, фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья".

Кликайте по ссылке и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все