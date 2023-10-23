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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.10.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.10.2023

Дворцу Независимости 10 лет; Откуда платят пенсии и пособия?; Годовщина уничтожения Минского гетто и другое.

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