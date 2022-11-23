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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.11.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.11.2022

Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Ереване,в правительстве Беларуси отчитались об итогах работы,сенаторы одобрили закон об амнистии, делегация белорусского правительства с официальным визитом в Сирии, цена на газ в Европе превысила $1430,Польские пограничники депортируют детей,врезультате стрельбы в магазине Walmart в Вирджинии 6 человек убиты и несколько ранены, сразу две станции обезжелезивания воды открыли в Витебском районе, международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства" стартовала в Минске, вВитебске стартовал XXXIII Фестиваль современной хореографии.

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