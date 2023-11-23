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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.11.2023
В Минске прошел саммит лидеров ОДКБ - подвели итоги председательства Беларуси и обсудили военно-политическую обстановку в мире.
Беларусь накрыло снегом - по стране в усиленном режиме работают коммунальные службы.
Украина готовится к отключениям электричества. На Ближнем Востоке идет речь о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС. Пономарева: Конфликт Израиля и Палестины может привести к миграционному коллапсу. В Евросоюзе отмечен рост грабежей - что стало тому причиной, как политики решают проблему.
Как белорусы будут отдыхать в 2024 году? Утверждены переносы рабочих дней.
24 ноября "Фактор.by" окажется в новой локации.
Рассказываем о белорусах, которые обратились за помощью к государству и не остались незамеченными. Как растет и развивается агрогородок Уть и чем гордятся его местные жители - в рубрике "Место для жизни". Десантное братство - как новобранцы осваивают армейский быт и азы военной службы.
Жертвы геноцида белорусского народа были перезахоронены в Минском районе. В Минске прошел международный форум по недопущению нацизма.
Правила цифровой гигиены - как распознать аферистов в интернете и сохранить свои деньги. Специалисты Комитета госконтроля вскрыли теневые схемы микрозаймов и кредитования.
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