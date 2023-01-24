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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.01.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.01.2023

Преступность, защита законных прав людей и тема беглых. Президент провел совещание по вопросам общественно-политической обстановки в стране. Госперевот, заговор, путч и госизмена: пенсионеров Германии не стесняясь обвинили во всех грехах и катаклизмах. Марафон сохранения исторической памяти о бессмертном подвиге. Старт 58-го интернационального "Звездного похода".

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