Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.01.2023

Преступность, защита законных прав людей и тема беглых. Президент провел совещание по вопросам общественно-политической обстановки в стране. Госперевот, заговор, путч и госизмена: пенсионеров Германии не стесняясь обвинили во всех грехах и катаклизмах. Марафон сохранения исторической памяти о бессмертном подвиге. Старт 58-го интернационального "Звездного похода".