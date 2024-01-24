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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.01.2024
Крушение Ил-76 в Белгородской области - последняя информация и версии о падении самолета. Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола вступления Швеции в НАТО. ХАМАС и Израиль согласовали перемирие на 30 дней. Протесты по всему Евросоюзу - Германия, Франция, Польша - почему терпение европейцев уже на пределе. Забастовки, протесты и падение рейтингов европейских политических элит - глобальный передел в Евросоюзе уже начался?
"Военная доктрина должна регулярно обновляться" - эксперты рассказали, чем вызваны изменения стратегических документов Беларуси. Военная доктрина в действии на полигонах и у границ - как в белорусской армии стратегические документы переводятся на язык полевой выучки.
Председатель Совета Республики провела личный прием граждан. Что собой представляет современная белорусская наука, какие дает экономические дивиденды. Минздрав: продолжается подъем заболеваемости ОРИ, в том числе гриппом.
Суперфиналисты шоу "Фактор.by" встретились с поклонниками.
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