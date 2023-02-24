Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.02.2023

Исторический максимум экспорта продовольствия. Минсельхозпрод подбил итоги года и назвал главные ориентиры будущей аграрной кампании. Американские вассалы в Европе изошли желчью, читая мирный план по Украине от Китая. А ведь для Запада сегодня "черная дата" - год с начала СВО. Кому выгодно продолжать военный конфликт и кто греет руки на простых украинцах? 24 февраля станут известны имена заключительной четверки полуфиналистов самого уютного и семейного проекта "Фактор.by 60+".