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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.02.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.02.2023

Исторический максимум экспорта продовольствия. Минсельхозпрод подбил итоги года и назвал главные ориентиры будущей аграрной кампании. Американские вассалы в Европе изошли желчью, читая мирный план по Украине от Китая. А ведь для Запада сегодня "черная дата" - год с начала СВО. Кому выгодно продолжать военный конфликт и кто греет руки на простых украинцах? 24 февраля станут известны имена заключительной четверки полуфиналистов самого уютного и семейного проекта "Фактор.by 60+".

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