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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.02.2024
Вся оперативная информация, ход голосования, предварительные результаты и связь с регионами - инфоцентр ЦИК переходит в режим работы нон-стоп.
2 часа назад в стране завершилось досрочное голосование. Кто и почему пришел голосовать на участки досрочно? Впереди основной день народного волеизъявления.
В Год качества - эталонная безупречность избирательного процесса. Об этом новый выпуск программы "Площадка".
Штаты начинают разбор полетов. Пентагон возбудил более полусотни уголовных дел по поводу помощи США Украине. Кто ответит за мошенничество и растрату госсредств?
Не в силах противостоять народному гневу, Макрон вынужден был спасаться бегством с сельхозвыставки, объятой протестами.
Все как в большом спорте. Только вместо лыж - трактор. Сельхозакадемия в Горках стала площадкой для тракторного биатлона. Расскажем о ярком спортивном событии.
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