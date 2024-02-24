Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.02.2024

Вся оперативная информация, ход голосования, предварительные результаты и связь с регионами - инфоцентр ЦИК переходит в режим работы нон-стоп.

2 часа назад в стране завершилось досрочное голосование. Кто и почему пришел голосовать на участки досрочно? Впереди основной день народного волеизъявления.



В Год качества - эталонная безупречность избирательного процесса. Об этом новый выпуск программы "Площадка".

Штаты начинают разбор полетов. Пентагон возбудил более полусотни уголовных дел по поводу помощи США Украине. Кто ответит за мошенничество и растрату госсредств?



Не в силах противостоять народному гневу, Макрон вынужден был спасаться бегством с сельхозвыставки, объятой протестами.



Все как в большом спорте. Только вместо лыж - трактор. Сельхозакадемия в Горках стала площадкой для тракторного биатлона. Расскажем о ярком спортивном событии.



