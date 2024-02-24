ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.02.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.02.2024

Вся оперативная информация, ход голосования, предварительные результаты и связь с регионами - инфоцентр ЦИК переходит в режим работы нон-стоп.

2 часа назад в стране завершилось досрочное голосование. Кто и почему пришел голосовать на участки досрочно? Впереди основной день народного волеизъявления.

В Год качества - эталонная безупречность избирательного процесса. Об этом новый выпуск программы "Площадка".

Штаты начинают разбор полетов. Пентагон возбудил более полусотни уголовных дел по поводу помощи США Украине. Кто ответит за мошенничество и растрату госсредств?

Не в силах противостоять народному гневу, Макрон вынужден был спасаться бегством с сельхозвыставки, объятой протестами.

Все как в большом спорте. Только вместо лыж - трактор. Сельхозакадемия в Горках стала площадкой для тракторного биатлона. Расскажем о ярком спортивном событии.

Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все